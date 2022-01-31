Ирина Сопонару показала нежные поцелуи с бойфрендом-британцем

Звезда поделилась чувственными снимками.

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару счастлива в отношениях с британцем — Рисом.

Вместе они летали на отдых в Таиланд. Хотя и отпуск уже закончился, впрочем, разнообразные фото – нет. Иногда Ирина может опубликовать снимки в своем Instagram.

На этот раз артистка показала фотографию, на которой нежно целуется с Рисом на фоне океана. Утренние солнечные лучи красиво освещают влюбленных.

Ирина Сопонару с бойфрендом / instagram.com/irinasoponaru

Кстати, фанаты спрашивали у Ирины, как прошел ее отдых. Звезда поделилась, что им понравилось. Впрочем, в следующий раз она останется в другом отеле.

Напомним, избранник Ирины родом из Великобритании, однако живет в Киеве. Они познакомились на одной вечеринке. Ирина и Рис уже долгое время вместе.

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