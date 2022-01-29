После разрыва с мужем Наталка Карпа показала, как они вместе провели время

Пара погуляла по столице с дочерью.

Украинская певица Наталка Карпа, которая в ноябре рассказала о кризисе в отношениях с мужем, провела время с ним.

Пара, у которой с лета были напряженные отношения, похоже, налаживает общение между собой. В частности, об этом свидетельствуют новые фото в Instagram артистки. В сторис Наталка запостила фотографии, где показала, как вместе с героем АТО Евгением Тереховым проводила время с их общей дочерью Златой. Семья устроила прогулку по столице. А компанию ей составили кумовья.

instagram.com/natalkakarpa

Также исполнительница поделилась снимками, где муж держит дочь на руках.

instagram.com/natalkakarpa

instagram.com/natalkakarpa

Впрочем, помирились ли Карпа и Терехов, пока звезда не комментирует.

Напомним, ранее артистка рассказала, что с рождением ребенка их отношения с Евгением существенно изменились. Наталья отметила, что дала любимому немного расслабиться: "У нас было так, что он работает, а я ухаживаю за ребенком. Он добытчик, а я уже семейный строй. Нет, так нельзя. Потому что когда он шел на работу, я те самые сутки работала, я до 9 вечера с малышкой ни на минуту не садилась", – делилась знаменитость со "Звездным путем". Также тогда артистка добавила, что лето 2021 было самым сложным в ее жизни. Впрочем, что случилось – Карпа не сказала.

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