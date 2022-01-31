Нареченого Анни Трінчер викликали до суду

Блогер розповів, що сталося.

Нареченого співачки, акторки та блогерки Анни Трінчер Олександра Волошина викликають до суду.

Загалом, блогер розповів, що вся історія почалася з того, що ще восени минулого року його затримали поліцейські та говорили, що він порушив ПДР. Втім, Олександр попросив показати йому докази. Його витягли з автівки та поклали лицем до асфальту.

Зі слів Волошина, він вже виграв суд по цій справі. Втім, блогер знову отримав повістку.

Олександра Волошина викликали до суду / instagram.com/voloshyn_xx

"Поліціянти змінили статтю. Юристи говорять, що такі випадки рідко трапляються. Водночас на поліціянтів справи досі не завели. А мене через одне й теж "порушення" судять двічі", - розповів блогер.

Олександра Волошина викликали до суду / instagram.com/voloshyn_xx

До слова, суд призначено на 22 лютого.

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