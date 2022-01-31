Нареченого Анни Трінчер викликали до суду

Блогер розповів, що сталося.
Нареченого співачки, акторки та блогерки Анни Трінчер Олександра Волошина викликають до суду.
Загалом, блогер розповів, що вся історія почалася з того, що ще восени минулого року його затримали поліцейські та говорили, що він порушив ПДР. Втім, Олександр попросив показати йому докази. Його витягли з автівки та поклали лицем до асфальту.
Зі слів Волошина, він вже виграв суд по цій справі. Втім, блогер знову отримав повістку.
"Поліціянти змінили статтю. Юристи говорять, що такі випадки рідко трапляються. Водночас на поліціянтів справи досі не завели. А мене через одне й теж "порушення" судять двічі", - розповів блогер.
До слова, суд призначено на 22 лютого.
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