Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 февраля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 февраля

За последние сутки количество больных возросло более чем на 41,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 10 февраля 2022 года зафиксировано 41 694 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 280 человек, 16 628 пациентов поправилось.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 4 128 человек, а 70 678 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 421 741 человек;

поправилось – 3 729 976 человек;

летальных исходов – 102 167;

проведено ПЦР-тестов – 18 842 668.

С начала вакцинальной кампании привито 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получили две дозы – 14 869 937 человек, получили дополнительную дозу – 22 159 человек, бустерную дозу – 512 531 человек. Всего проведено 30 925 212 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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