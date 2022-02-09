Курс доллара и евро на 10 февраля

Стоимость доллара – 28 грн, евро – 32 грн.
В четверг, 10 февраля, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 10 февраля 2022 года:
- Доллар США – 27,97 грн (плюс 1 коп.).
- Евро – 31,99 грн (плюс 7 коп.).
Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:
- Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).
Курсы валют в банках и обменниках 9 февраля 2022 года:
- Доллар США – 27,90/28,10 грн.
- Евро – 31,75/32,10 грн.
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