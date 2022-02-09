В марте украинцам повысят пенсии: у кого возрастут выплаты

Речь идет об индексации пенсий.

В Украине от 1 марта 2022-го повысят пенсии на 14%.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

По словам министерки социальной политики Марины Лазебной, это будет и индексация страховых пенсий и доплаты для разных категорий, не подпадающих под индексацию. Именно поэтому повышение касается более десяти миллионов человек. Это:

военнослужащие – средний размер повышения 700 грн;

страховые пенсии, которые были назначены к 2019 году – не менее 100 грн, а в среднем вырастет на 500 грн;

минимальная пенсия по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии на ЧАЭС — пенсия в среднем вырастет на 400 грн.

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Кроме того, с марта увеличится размер так называемой минимальной пенсии. Впервые за 15 лет она повысится до двух тысяч гривен. Так называемую социальную пенсию получают в Украине более миллиона человек. К слову, как правило, это те, у кого не хватает страхового стажа или была маленькая заработная плата.

Как сообщалось, в 2022 году размер пенсионных выплат будет повышаться поэтапно. Это регламентировано госбюджетом-2022. По состоянию на 1 февраля 2022 минимальный размер пенсии остался на том же уровне и составляет 1 934 грн. Ее повышение запланировано на июль и декабрь 2022 года (до 2027 грн и 2093 грн соответственно).

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