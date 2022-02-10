Астролог назвал знаки Зодиака, которые обожают оперу

Опера – искусство для избранных, не все понимают искусство, в котором только поют, больше ничего при этом не делая.

Однако есть настоящие фанаты музыкальных спектаклей, которые готовы посещать театр при первой же возможности. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обожают оперу.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы любят не только собственно оперу, но и обстановку, в которой ее, как правило, слушают. В случайных – не предназначенных для такого рода спектаклей – их не встретишь: качество звука и обстановка в них оставляют желать лучшего, а вот оперные театры вызывают их неизменный восторг. Среди обитых бархатом кресел, лепнины на стенах и хрустальных люстр и бра эти эстеты чувствуют себя максимально комфортно. Впрочем, классическая музыка тоже очень много значит для представителей этого знака, которые являются ценители всего прекрасного.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы обожают посещать оперный театр не только из-за музыки, но из-за того, что поход туда является для них лишним поводом для появления, как говорится, во всей своей красе и позволяет надеть все лучшее сразу. Готовиться к походу в оперу представители знака начинают с самого утра, а то и с предыдущего вечера: они составляют свой образ, подбирая детали, максимально подходящие друг к другу, подбирают украшения и аксессуары – их коллекции позволяют сделать вечером максимально удачные фото у оперных зеркал.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки ищут в оперном театре того, за чем в него, собственно, и ходят – ярких музыкальных впечатлений, которые резонировали бы с их душевным состоянием. Представители знака только на вид кажутся спокойными и уравновешенными, на самом деле внутри у них бушуют страсти, которые практически невозможно обуздать – во всяком случае, самостоятельно они справиться с ними не в состоянии. А вот музыка – особенно классическая – делает это легко и просто, в зале театра они испытывают настоящий катарсис, после чего покидают его, как говорится, с легкой душой.

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