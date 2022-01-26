Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят поспать 

Ко сну каждый из нас относится по-своему: одни могут спать всего несколько часов, другие – в состоянии выпасть из реальности на сутки.

Зависит любовь ко сну от самых разных факторов и причин, и время рождения в этом смысле имеет большое значение. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят поспать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы по праву занимают первую строчку в рейтинге зодиакальных сонь, причем обязаны они этим не лени, как можно было бы подумать, а своей страстью к грезам – они любят яркие, красочные и романтичные сны. К тому же перед тем как уснуть, представители знака любят мечтать, что является их самым любимым занятием, после которого в том, что их сны будут легкими и приятными, у них нет сомнений. В результате, если Рыбам не нужно никуда идти и никто не станет их будить, они могут проспать целую ночь, а потом и целый день.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы любят поспать из-за присущей им лени – как известно, более ленивого знака в зодиакальном кругу не отыщешь. При первой же удобной возможности они с комфортом устраиваются на кровати, диване или в кресле и спят, пока их не разбудят, а это может продолжаться довольно долго. Правда, надо отдать должное представителям знака – в случае необходимости они вскакивают, как будто бы по команде "Подъем!", и работают, засучив рукава, чтобы, завершив все свои дела, снова впасть в спячку.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы не выпадают из реальности на долгое время, спящими сутки напролет – если, конечно, они здоровы – их застать невозможно. Но у представителей знака есть своя норма сна – как правило, это восемь или девять часов, которые им жизненно необходимы. Если по какой-то причине придется их сократить, они будут весь день чувствовать себя не в своей тарелке. Весы вообще крайне болезненно относятся к нарушению режима: вставать и ложиться они предпочитают в одно и то же время, что благоприятно влияет на их самочувствие и настроение.

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