Астролог назвал самые неспортивные знаки Зодиака

Даже в наш век повального увлечения спортом, находятся люди, которые к нему равнодушны.

У каждого из них своя причина, по которой они отказываются посещать фитнес-зал, бегать по утрам или хотя бы плавать в бассейне, важен результат: спорт – не для них. Астролог Людмила Булгакова назвала самые неспортивные знаки Зодиака.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам жаль тратить время на занятия, которые кажутся им бессмысленными и бесперспективными, как, впрочем, и любые другие физические занятия. Представители знака уверены, что, уж извините за выражение, махать руками и ногами может каждый, совсем другое дело – интеллектуальная работа, на которую способны только избранные – например, такие аристократы духа, как они. Возможно, так происходит из-за того, что Девы от природы одарены прекрасной физической формой, поэтому они не чувствуют необходимости в "тюнинге" своей фигуры.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки редко занимаются спортом, поскольку уделяют массу сил и времени физическим нагрузкам иного характера – прежде всего работе по дому, на приусадебном участке и в саду-огороде. При этом представители знака, обустраивая свое "гнездо", настолько сильно устают, что ничем другим они уже заниматься не могут или не хотят. Раки настолько увлечены наведением порядка и уюта, что, предложи им кто-то выбор – напечь пирожков или побегать в ближайшем парке – они без раздумий выберут первое.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны не то чтобы совершенно равнодушны к спорту: они охотно начинают заниматься каким-то – чаще всего модным – видом спорта, но – в силу своего характера – очень быстро к нему охладевают. Причем касается это не только походов в фитнес-зал, но и домашних занятий спортом. Решив каждое утро делать простейшую гимнастику, они, как правило, накупают кучу дорогостоящего "реквизита", но уже через пару дней брендовая амуниция остается пылиться в шкафу, а аксессуары – гантели и скакалка – на полу у шкафа.

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