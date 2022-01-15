Астролог назвал самые экономные знаки Зодиака

Люди экономят по самым разным причинам: для одних – это вынужденная мера, для других – образ жизни и склад ума.

Впрочем, по какой бы причине человек ни решил разумно распоряжаться имеющимися у него финансовыми средствами, он рано или поздно входит во вкус и увлекается этим занятием. Астролог Людмила Булгакова назвала самые экономные знаки Зодиака.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов можно назвать самым экономным знаком зодиакального круга – от впустую потраченных, а проще говоря, выброшенных денег, им становится плохо на физическом уровне: они не могут видеть купленное и ни разу не надетое дорогое платье или испорченные продукты на полке холодильника, это доставляет им боль. Избежать ее им помогает строжайшая экономия, которая касается как их самих, так и их близких, которые часто обижаются, особенно если зависят от них в материальном плане.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы тоже большую часть жизни живут в режиме экономии. Правда, делают они это не просто так, а с определенной целью: таким образом они копят деньги на то, что купить, что называется, с налета, не в состоянии. Чаще всего, речь идет об одежде, к которой представители знака имеют особую слабость: они готовы питаться одними йогуртами, чтобы купить платье, которое красуется в витрине бутика. Впрочем, зачастую таким образом им удается скопить средства на нечто более серьезное – например, автомобиль.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – пожалуй, единственный знак Зодиака, которые экономят не ради необходимости, а ради… удовольствия. Им нравится упорядочивать свой бюджет, сокращая траты на то, без чего вполне можно обойтись, и с удовольствием подсчитывают сэкономленные средства, которые, как правило, оказываются даже более серьезными, чем можно было на то рассчитывать изначально. К тому же в случае необходимости представители знака легко смогут перейти в режим экономии, ведь они в этом смысле уже натренированы.

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