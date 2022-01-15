Астрологический прогноз на 15 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: самый сильный, мощный и, как следствие, счастливый день лунного месяца, он благоприятен для медленного и постепенного начала серьезных дел и проектов.

Символ дня: труба, призывающая к действию.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: активные и пассивные действия должны быть уравновешены.

Число дня: 5.

Цвет дня: белый, сиреневый.

Камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: недуги нынешнего дня чаще всего имеют психосоматические причины. Нельзя напрягать зрение. Следует отказаться от вредных привычек – прежде всего курения.

Афоризм дня: "Любое препятствие преодолевается настойчивостью" (Леонардо да Винчи).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: день благоприятен для общения с любимым человеком, а вот от заключения брака сегодня лучше отказаться – счастливой совместная жизнь не будет.

Мистика дня: велика вероятность открытия экстрасенсорных способностей – не стоит их бояться.

Табу дня: не рекомендуется использовать сильные ароматы.

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