Астрологический прогноз на 15 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: самый сильный, мощный и, как следствие, счастливый день лунного месяца, он благоприятен для медленного и постепенного начала серьезных дел и проектов.
Символ дня: труба, призывающая к действию.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: активные и пассивные действия должны быть уравновешены.
Число дня: 5.
Цвет дня: белый, сиреневый.
Камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: недуги нынешнего дня чаще всего имеют психосоматические причины. Нельзя напрягать зрение. Следует отказаться от вредных привычек – прежде всего курения.
Афоризм дня: "Любое препятствие преодолевается настойчивостью" (Леонардо да Винчи).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: день благоприятен для общения с любимым человеком, а вот от заключения брака сегодня лучше отказаться – счастливой совместная жизнь не будет.
Мистика дня: велика вероятность открытия экстрасенсорных способностей – не стоит их бояться.
Табу дня: не рекомендуется использовать сильные ароматы.
Читайте также:
- Зодиакальный гороскоп на январь 2022 года для всех 12 знаков
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 10-16 января 2022 года
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 10-16 января
- Что будут значить наши сны на этой неделе с 10 по 16 января и будут ли среди них вещие
- Гороскоп болезней для всех знаков Зодиака на 10-16 января: кому на что обратить внимание