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Астрологический прогноз на 15 января

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Астрологический прогноз на 15 января

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: самый сильный, мощный и, как следствие, счастливый день лунного месяца, он благоприятен для медленного и постепенного начала серьезных дел и проектов. 

Символ дня: труба, призывающая к действию. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: активные и пассивные действия должны быть уравновешены. 

Число дня: 5. 

Цвет дня: белый, сиреневый. 

Камни дня: гиацинт, сапфир, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: кишечник.     

Болезни дня: недуги нынешнего дня чаще всего имеют психосоматические причины. Нельзя напрягать зрение. Следует отказаться от вредных привычек – прежде всего курения. 

Афоризм дня: "Любое препятствие преодолевается настойчивостью" (Леонардо да Винчи). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: день благоприятен для общения с любимым человеком, а вот от заключения брака сегодня лучше отказаться – счастливой совместная жизнь не будет. 

Мистика дня: велика вероятность открытия экстрасенсорных способностей – не стоит их бояться. 

Табу дня: не рекомендуется использовать сильные ароматы. 

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