Астрологічний прогноз на 15 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: найсильніший, найпотужніший і, як наслідок, щасливий день місячного місяця, він сприятливий для повільного та поступового початку серйозних справ та проєктів.

Символ дня: труба, що закликає до дії.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: активні та пасивні дії мають бути врівноважені.

Число дня: 5.

Колір дня: білий, бузковий.

Камені дня: гіацинт, сапфір, лазуріт.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: недуги сьогодення найчастіше мають психосоматичні причини. Не можна напружувати зір. Слід відмовитись від шкідливих звичок – насамперед куріння.

Афоризм дня: "Будь-яка перешкода долається наполегливістю" (Леонардо да Вінчі).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: день сприятливий для спілкування з коханою людиною, а ось від укладання шлюбу сьогодні краще відмовитись – щасливим спільне життя не буде.

Містика дня: велика ймовірність відкриття екстрасенсорних здібностей – не варто боятися.

Табу: не рекомендується використовувати сильні аромати.

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