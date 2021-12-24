Астролог назвал знаки Зодиака, которые плохо готовят

В последнее время обладание кулинарными навыками не является приоритетом ни для женщин, ни для мужчин.

Тем не менее накануне Нового года его значение возрастает – особенно в наше время, когда по причине эпидемической обстановки люди чаще встречают его дома. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, которые готовят хуже других.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам для кулинарных подвигов, как правило, не хватает терпения: они физически не могут долго нарезать ингредиенты для салата, тереть на терке морковь для соуса или подливы и обжаривать составляющие для супа или жаркого. Зачем так заморачиваться, если есть множество рецептов, не требующих такой тщательности, скрупулезности и, что немаловажно, большого количества времени. Ну а то, что и результат получится скромным, представителей знака мало волнует: кафе и рестораны еще никто не отменял.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам на кухне откровенно скучно: зачем тратить время и силы на такое бесполезное занятие, все равно все приготовленное съедят за пять минут. Руководствуясь этим соображением, представители знака готовят простейшие и полезные блюда – например, буженину из филе индейки и свою любимую гречневую кашу в качестве гарнира к ней. Видимо, в связи с этим новогодний стол представителей знака, если сравнивать его с другими, является самым бедным: пара блюд их вполне устраивает.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – и в этом состоит их главная кулинарная трагедия – очень любят и хотят готовить, но им катастрофически не хватает чутья, которым должен обладать человек, занимающийся готовкой. Представители знака – исходя из желания сделать "как лучше" – интерпретируют рецепты по своему разумению, пренебрегают временем, отпущенным на приготовления того или иного блюда, а ингредиенты добавляют "на глазок". Стоит ли удивляться тому, что выпечка у них постоянно подгорает, а супы и жаркое оказываются пере- или недосоленными.

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