Астролог назвал знаки Зодиака, которые хорошо готовят

Быть асом в кулинарии полезно всегда, но особенно – во время праздников, тем более если речь идет о Новом годе и Рождестве.

Однако далеко не все, несмотря на большое количество руководств к действию и разного рода рецептов, могут научиться этой премудрости. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые хорошо готовят.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы любят поесть и в этом деле не хотят ни от кого зависеть, поэтому и учатся готовить сами – и, надо признать, удается им это очень даже неплохо. Правда, блюда, которые входят в список их достижений, как правило, просты и непритязательны – из тех, что когда-то готовила мама или бабушка: например, борщ с пампушками, картофельное пюре с котлетами по-киевски, пельмени, голубцы или плов. Представители знака не склонны к гастрономическим изыскам – впрочем, если нужно будет приготовить что-нибудь новомодное, они тоже справятся.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки любят – и умеют – готовить абсолютно все, но лучше всего им удаются блюда домашней кухни, а особенно выпечка. С тестом они, как говорится, на "ты", поэтому у них в доме всегда пахнет пирогами с корицей и ванилью, что делает их дом особенно уютным. Не менее сильно представители знака любят готовить разные каши, супы, жаркое и салаты – от сезонных, витаминных, до банального "Оливье". Впрочем, все вышесказанное не означает, что они любят все это есть: вкусные блюда нужны им для того, чтобы порадовать любимых людей, ведь путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – знак, представители которого одинаково высоко ценят как практику, так и теорию кулинарии. Их холодильник всегда полон вкусной еды, приготовление которой доставляет им истинное удовольствие. При этом они все делают по правилам, скрупулезно – до грамма! – отмеряют все ингредиенты и соблюдают технологические условия, в противном случае представители знака, несмотря на высокие качества блюда, будут считать его неудавшимся. А еще они могут сообщить массу фактов – в том числе и исторических – о любом произведении своего кулинарного искусства и продуктов, его составляющих.

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