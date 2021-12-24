Астрологический прогноз на 24 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и инертность – можно будет не только сделать новые дела, но и завершить старые, до которых до сих пор не доходили руки. Удачными будут операции с финансами и недвижимостью.

Символ дня: Пегас.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 3.

Цвет дня: лиловый, фиолетовый.

Камни дня: обсидиан, авантюрин, циркон.

За какую часть тела отвечает: печень, кроветворная система.

Болезни дня: необходимо исключить из рациона алкоголь, жирную и жареную пищу – все это может негативно сказаться на работе печени. Необходимо также принять меры для очищения крови – пить травяные чаи и свежевыжатые соки, есть как можно больше моркови и свеклы.

Афоризм дня: "Цель ничто, движение – все" (Эдуард Бернштейн).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: люди, вступившие в брак в этот день, будут жить вместе долго и счастливо.

Мистика дня: день, когда можно заниматься так называемой домашней магией, используя в качестве ее "орудий" то, что находится под рукой. Так, можно накрыть путь в дом токсичным людям, воткнув иголки в дверной косяк.

Табу дня: любая – в том числе и незначительная – рана чревата заражением крови, поэтому, даже слегка поцарапавшись, необходимо тщательно ее продезинфицировать.

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