Астрологический прогноз на 24 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех ждет тех, кто сможет преодолеть лень и инертность – можно будет не только сделать новые дела, но и завершить старые, до которых до сих пор не доходили руки. Удачными будут операции с финансами и недвижимостью.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 3.
Цвет дня: лиловый, фиолетовый.
Камни дня: обсидиан, авантюрин, циркон.
За какую часть тела отвечает: печень, кроветворная система.
Болезни дня: необходимо исключить из рациона алкоголь, жирную и жареную пищу – все это может негативно сказаться на работе печени. Необходимо также принять меры для очищения крови – пить травяные чаи и свежевыжатые соки, есть как можно больше моркови и свеклы.
Афоризм дня: "Цель ничто, движение – все" (Эдуард Бернштейн).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: люди, вступившие в брак в этот день, будут жить вместе долго и счастливо.
Мистика дня: день, когда можно заниматься так называемой домашней магией, используя в качестве ее "орудий" то, что находится под рукой. Так, можно накрыть путь в дом токсичным людям, воткнув иголки в дверной косяк.
Табу дня: любая – в том числе и незначительная – рана чревата заражением крови, поэтому, даже слегка поцарапавшись, необходимо тщательно ее продезинфицировать.
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