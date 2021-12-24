Астрологічний прогноз на 24 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх чекає на тих, хто зможе подолати лінощі та інертність – можна буде не тільки зробити нові справи, а й завершити старі, до яких досі не доходили руки. Вдалими будуть операції з фінансами та нерухомістю.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 3.

Колір: фіалковий, фіолетовий.

Камені дня: обсидіан, авантюрін, циркон.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кровотворна система.

Хвороби дня: необхідно виключити з раціону алкоголь, жирну та смажену їжу — все це може негативно позначитися на роботі печінки. Необхідно також вжити заходів для очищення крові – пити трав'яні чаї та свіжі соки, їсти якнайбільше моркви та буряків.

Афоризм дня: "Мета ніщо, рух — все" (Едуард Бернштейн).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: люди, які одружилися цього дня, житимуть разом довго і щасливо.

Містика дня: день, коли можна займатися так званою домашньою магією, використовуючи як її знаряддя те, що перебуває під рукою. Так, можна закрити шлях до будинку токсичним людям, встромивши голки у одвірок.

Табу дня: будь-яка — навіть незначна — рана загрожує зараженням крові, тому, навіть злегка подряпавшись, необхідно ретельно її продезінфікувати.

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