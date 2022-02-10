Джонсон вылетит в Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить вопросы укрепления обороны Европы

Джонсон вылетит в Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить вопросы укрепления обороны Европы

Британия хочет помочь защитить море и небо в юго-восточном углу НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поселит с визитами в Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить вопросы укрепления обороны Европы.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на офис главы британского правительства.

"Премьер-министр вылетит сегодня в Брюссель и Варшаву, призывая международных партнеров продемонстрировать свою солидарность с союзниками по НАТО", - говорится в сообщении.

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В Брюсселе премьер и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудят предложение Великобритании укрепить обороноспособность альянса. Инициатива предполагает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов британских ВВС в Южной Европе и направление британских военных кораблей в Восточное Средиземноморье, чтобы помочь защитить море и небо в юго-восточном углу НАТО.

Также еще 1 тыс. британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки гуманитарного реагирования в регионе, если это будет необходимо.

"Премьер-министр подчеркнет союзникам, что они не должны идти на компромисс в отношении основополагающих принципов НАТО", право каждой европейской демократии стремиться к членству в НАТО" - сообщает офис премьер-министра.

Также "Великобритания готова работать над поиском дипломатических путей, и мы считаем, что этого можно достичь. Но дипломатия может основываться только на существующих международных соглашениях и основополагающих принципах единой и свободной Европы".

Ранее Великобритания рассказала, какую военную помощь передала для сил терробороны Украины.

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