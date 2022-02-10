Разглашать содержание не будет: Шольц не исключает, что санкции против России будут шире

Разглашать содержание не будет: Шольц не исключает, что санкции против России будут шире

Партнеры решили пока не раскрывать весь пакет ограничительных мер.

Евросоюз и НАТО в случае нападения России на Украину быстро и консолидировано введут санкции против РФ, но заранее разглашать их содержание не будут.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместном брифинге с датской коллегой Мэтте Фредериксен, пишет Укринформ.

"В ситуации с Украиной говорится, что мы стоим вместе. Это факт и это мощный месседж. Мы единственные в том, что должны действовать вместе. Санкции готовятся, и как только ситуация изменится, мы будем в состоянии принять решение — Германия, США, Европа, страны НАТО. И они, думаю, будут очень действенными. Этот месседж, который поняли и в России", — заметил Шольц.

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Но партнеры решили пока не раскрывать весь пакет ограничительных мер, который может оказаться шире, чем считается. В таком случае, по его словам, они будут иметь больший эффект.

Также Шольц выразил надежду на урегулирование ситуации дипломатическими средствами, отметив, что через две недели произошло много сдвигов, проводятся многочисленные переговоры. В этом контексте он упомянул свой предстоящий визит в Киев и Москву, а также встречу политических советников в "нормандском формате".

"Есть надежда, что благодаря этой интенсивности и двойной стратегии – единству и объявления о строгих санкциях в случае военной агрессии и одновременно использования переговорных форматов – мы вместе сможем обеспечить безопасность в Европе", – резюмировал канцлер ФРГ.

Но еще рано говорить, что проблема решена, она продолжает нуждаться в максимальном внимании.

Напомним, ранее лидер меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что Шольц заверил сенаторов – газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если произойдет нападение России на Украину.

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