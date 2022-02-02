Кулеба назвал три главных элемента, которые удерживают Кремль от дальнейшей агрессии

Кулеба назвал три главных элемента, которые удерживают Кремль от дальнейшей агрессии

Кулеба отметил, что цели РФ, выходящие далеко за пределы Украины, "разрушают весь мировой порядок".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что оружие Запада, санкции и дипломатия – это три главных элемента в сдерживании российской агрессии.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга 2 февраля.

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"Стратегия сдерживания России, которая существует на сегодняшний день, предусматривает несколько элементов: предоставление Украине военной помощи, разработка санкционных мер против РФ, постоянные визиты представителей Запада в Украину и дипломатия. Украина знает все, о чем Запад говорит с Россией, и все, о чем Россия говорит Западу, что касается Украины", – подчеркнул Кулеба.

Также министр отметил, что цели РФ, выходящие далеко за пределы Украины, "разрушают весь мировой порядок, сложившийся после холодной войны". "Провал Запада здесь даст сигнал всему миру, что он не может защитить свои базовые принципы", — сказал министр.

Как сообщалось ранее, Украина готова к переговорам с Россией в любом возможном формате для дипломатического урегулирования военного конфликта, который на Востоке развязала Российская Федерация.

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