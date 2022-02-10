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Астрологический прогноз на 10 февраля

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Астрологический прогноз на 10 февраля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, на который можно планировать любые поездки – от путешествий до командировок, а вот от торговых и финансовых операций – особенно если речь идет о крупных суммах – лучше отказаться, успехом они не увенчаются. 

Символ дня: огненный меч. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый. 

Счастливые камни дня: опал, сердолик. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания и появиться новые, причем и те, и другие будут протекать довольно сложно, поэтому не стоит медлить с их лечением. 

Афоризм дня: "Если тебе чего-то нестерпимо хочется или ты веришь во что-то всей душой, эта энергия обязательно к тебе возвращается" (Лили Коллинз). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: счастливый брак возможен только в том случае, если в него вступают люди с одинаковым мировоззрением, в противном случае от оформления отношений лучше отказаться.  

Мистика дня: рекомендуется проводить подготовку к обрядам по исцелению от разных недугов. 

Табу дня: нельзя использовать колющие и режущие предметы

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