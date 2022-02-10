Астрологічний прогноз на 10 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, на який можна планувати будь-які поїздки – від подорожей до відряджень, а ось від торгових та фінансових операцій – особливо якщо йдеться про великі суми – краще відмовитись, успіхом вони не увінчаються.

Символ дня: вогняний меч.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір: зелений, малахітовий.

Щасливі камені дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: можуть загостритися хронічні захворювання і з'явитися нові, до того ж і ті, й інші будуть перебігати досить складно, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Афоризм дня: "Якщо тобі чогось нестерпно хочеться або ти віриш у щось усією душею, ця енергія обов'язково до тебе повертається" (Лілі Коллінз).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб і відносини дня: щасливий шлюб можливий лише у тому разі, якщо його укладають люди з однаковим світоглядом, інакше від оформлення відносин краще відмовитися.

Містика дня: рекомендується проводити підготовку до обрядів з лікування від різних недуг.

Табу дня: не можна використовувати колючі та ріжучі предмети

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