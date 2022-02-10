У США сталася стрілянина у школі: є поранені

Невідомий на стоянці дістав пістолет і зробив кілька пострілів, від яких постраждали школяр та охоронець.
У середній школі в американському місті Баффало, що у штаті Нью-Йорк сталася стрілянина.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на повідомлення поліції.
Поранення отримали дві особи.
За словами заступника комісара поліції Джозефа Грамалі, після занять на стоянці біля школи сталася сварка, яка переросла у стрілянину. В результаті було поранено двоє: учень та охоронець. Підлітку знадобилася термінова операція. Охоронця було поранено в ногу, загрози його життю немає.
Невідомий на стоянці дістав пістолет і зробив кілька пострілів, від яких постраждали школяр та охоронець. Той, хто стріляв, залишається на волі, його шукає поліція.
Під час стрілянини у школі перебували близько 100 людей.
Державний коледж Баффало, що знаходиться неподалік школи, скасував вечірні заняття і порадив студентам залишатися вдома.
Нагадаємо, у штаті Міннесота невідомі відкрили вогонь на ґанку школи. Один учень загинув, іншого доправили до лікарні у тяжкому стані. Стрілки втекли, поки їх шукають.
А у Віргінії чоловік намагався прорватися усередину приватного коледжу. Його помітили охоронці закладу та одразу викликали поліцію. Після нетривалого спілкування чоловік розстріляв двох поліцейських.
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