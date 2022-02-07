Джонсон хочет заверить Россию в том, что НАТО – это оборонный альянс. / Associated Press

Джонсон не планирует идти на уступки на переговорах с Путиным

Джонсон не планирует идти на уступки на переговорах с Путиным

Премьер Британии не пойдет на уступки в принципе, что все европейские демократии имеют право присоединиться к НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет заверить Россию в том, что НАТО – это оборонный альянс, и любая европейская демократия должна иметь возможность присоединиться.

Об этом заявил спикер британского премьера, сообщает Reuters.

"Россия выразила обеспокоенность потенциальной агрессией НАТО, но мы четко осознали, что эти беспокойства являются принципиально необоснованными, поскольку НАТО является оборонным альянсом в своей основе", — сказал спикер Джонсона.

"Но мы действительно хотим работать с Россией, чтобы обеспечить дипломатические заверения на этом фронте. Речь не идет о том, чтобы идти на уступки, как заявили премьер-министр и другие западные лидеры, все европейские демократии имеют право вступить в НАТО", — подчеркнул спикер британского премьера.

Напомним, 4 февраля Джонсон и канцлер Германии Олаф Щольц договорились в дальнейшем работать над пакетом санкций против России.

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