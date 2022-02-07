Джонсон хоче запевнити Росію в тому, що НАТО – це оборонний альянс / Associated Press

Джонсон не планує поступатися на переговорах з Путіним

Джонсон не планує поступатися на переговорах з Путіним

Прем'єр Британії не поступиться принципом, що всі європейські демократії мають право приєднатися до НАТО.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче запевнити Росію в тому, що НАТО – це оборонний альянс, і будь-які європейські демократії повинні мати можливість приєднатися.

Про це заявив речник британського прем’єра, повідомляє Reuters.

"Росія висловила занепокоєння щодо потенційної агресії НАТО, але ми чітко усвідомили, що ці занепокоєння є принципово необґрунтованими, оскільки НАТО є оборонним альянсом у своїй основі", – сказав речник Джонсона.

"Але ми хочемо працювати з Росією, щоб забезпечити дипломатичні запевнення на цьому фронті. Не мовиться про поступки, оскільки прем’єр-міністр та інші західні лідери сказали, що всі європейські демократії мають право приєднатися до НАТО", – наголосив речник британського прем’єра.

Нагадаємо, 4 лютого Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Щольц домовилися надалі працювати над пакетом санкцій проти Росії.

Канцлер Німеччини відвідає Вашингтон, аби запевнити НАТО у підтримці України

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