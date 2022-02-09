У березні українцям підвищать пенсії: у кого зростуть виплати

Йдеться про індексацію пенсій.

В Україні від 1 березня 2022-го підвищать пенсії на 14%.

Про ец розповіли у Сніданку з 1+1.

За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, це буде й індексація страхових пенсій і доплати для різних категорій, що не підпадають під індексацію. Саме тому підвищення стосується понад десяти мільйонів осіб. Це:

віськовослужбовці — середній розмір підвищення 700 грн;

страхові пенсії, які були призначені до 2019 року — не менше 100 грн, а в середньому зросте на 500 грн;

мінімальна пенсія по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, які були призначені ліквідаторам трагедії на ЧАЕС — пенсія в середньому зросте на 400 грн.

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Крім того, від березня збільшиться розмір так званої мінімальної пенсії. Вперше за 15 років вона підвищиться до понад двох тисяч гривень. Так звану соціальну пенсію отримують в Україні понад мільйон осіб. До слова, як правило це ті, у кого не вистачає страхового стажу або була маленька заробітна плата.

Як повідомлялося, 2022 року розмір пенсійних виплат буде підвищуватися поетапно. Це регламентовано держбюджетом-2022. Станом на 1 лютого 2022 року мінімальний розмір пенсії залишився на тому ж рівні і становить 1 934 грн. Її підвищення заплановано на липень та грудень 2022 року (до 2 027 грн та 2 093 грн відповідно).

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