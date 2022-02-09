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Прогноз погоди на 10 лютого: в Україні потеплішає, температура підніметься до +12

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Прогноз погоди на 10 лютого: в Україні потеплішає, температура підніметься до +12

УНІАН

Буде хмарно з проясненнями.

У четвер, 10 лютого, в Україні місцями будуть опади у вигляді мокрого снігу і дощу. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За повідомленням синоптиків, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на заході та півночі, а вдень на сході - невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. На решті території України буде без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометрів буде від 4 до 9 градусів тепла. Тепліше буде на Прикарпаття, Одещині та Миколаївщині: +10-12 градусів. Тим часом на сході - до +3 градусів. У Карпатах - близько нуля.

© Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

У Києві в четвер буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень - без опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Швидкість західного вітру 7-12 м/с. Температура вночі 1-3 градуси тепла.  Вдень повітря прогріється до 6-8 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 рр. в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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