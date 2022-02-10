Курс доллара и евро на 11 февраля

Курс доллара и евро на 11 февраля

Стоимость доллара – 27,9 грн, евро – 31,9 грн.

В пятницу, 11 февраля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы валют будут действовать в ближайшие два выходных — субботу и воскресенье, 12 и 13 февраля.

Официальные курсы валют Нацбанка на 11 февраля 2022 года:

Доллар США – 27,87 грн (минус 10 коп.).

Евро – 31,87 грн (минус 12 коп.).

Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:

Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).

Курсы валют в банках и обменниках 10 февраля 2022 года:

Доллар США – 27,80/28,00 грн.

Евро – 31,70/32,05 грн.

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