Курс доллара и евро на 14 февраля

Стоимость доллара – 28 грн, евро – 32 грн.
В понедельник, 14 февраля, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 14 февраля 2022 года:
- Доллар США – 28,03 грн (плюс 16 коп.).
- Евро – 31,97 грн (плюс 10 коп.).
Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:
- Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).
Курсы валют в банках и обменниках 11 февраля 2022 года:
- Доллар США – 27,85/28,10 грн.
- Евро – 31,70/32,05 грн.
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