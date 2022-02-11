Курс долара і євро на 14 лютого

Вартість долара - 28 грн, євро - 32 грн.
У понеділок, 14 лютого, долар і євро подорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 14 лютого 2022 року:
- Долар США – 28,03 грн (плюс 16 коп.).
- Євро – 31,97 грн (плюс 10 коп.).
Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
Курси валют у банках та обмінниках 11 лютого 2022 року:
- Долар США – 27,85/28,10 грн.
- Євро – 31,70/32,05 грн.
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