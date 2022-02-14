Курс долара і євро на 15 лютого: валюта різко дорожчає

Курс долара і євро на 15 лютого: валюта різко дорожчає

Вартість долара - 28,5 грн, євро - 32,3 грн.

У вівторок, 15 лютого, долар і євро суттєво подорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 15 лютого 2022 року:

Долар США – 28,53 грн (плюс 50 коп.).

Євро – 32,32 грн (плюс 35 коп.).

Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курси валют у банках та обмінниках 14 лютого 2022 року:

В обмінниках різко підскочила ціна продажу валюти.

Долар США – 28,15/28,85 грн.

Євро – 31,90/32,70 грн.

Здорожчання валюти відбувається на тлі повідомлень про можливе російське військове вторгнення в Україну.

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