Бензин А-95 — ціни "в космос", третина — "бодяга"

У минулому дослідженні бензину А-95 Інститутом споживчих експертиз, проведеному два місяці тому, було виявлено 25% фальсифікату.

На жаль, нинішній рейд показав зростання вже до третини "не кондиції". Цього разу експерти також провели експеримент – у низці мереж купували проби бензину в містах і на трасі, щоб визначити кореляцію залежно від віддаленості від контрольних органів як внутрішніх, так і зовнішніх.

У цьому дослідженні були відібрані зразки 16 мереж – WOG, ОККО, SHELL, ZOG, KLO, PRIME, АВІАС, ULTRA, БРСМ-нафта, Avantage 7, UPG, CHIPO, Brent Oil, МОТТО та дві невеликі регіональні мережі АЗС КСЕМ та Дніпро -Нафта.

Проби були відправлені до сертифікованої лабораторії, де їх досліджували на відповідність до нормативів профільного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Євро5).

У зеленій зоні лідерів опинилися 5 мереж — WOG, ОККО, KLO, ZOG та PRIME. Насамперед було перевірено октанове число. Норматив встановлено на рівні не нижче 95 одиниць. Найбільше значення – у WOG (95,7 од.). Їхні колеги лише на одну десяту не досягли лідера — ОККО, KLO, ZOG (95,6 од.). По сірці мінімальне значення виявлено в бензині А-95, придбаному в мережі WOG (6 мг/кг), трохи більше у ОККО та запорізькій ZOG (7 мг/кг). Це із запасом перевищує допуски Євро – 5. Щодо вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення в межах норми, найкращий показник у KLO – лише 25,3 %. Далі було перевірено ще один важливий показник – вміст бензолу. Найменша кількість – у ОККО (0,37% при нормі не вище 1%) та KLO (0,4%).

Паливо, придбане на АЗС Avantage 7, SHELL, АВІАС, CHIPO, SHELL, ULTRA та UPG, потрапило в синю зону. Бензин А-95, що реалізується тут, відповідав усім вимогам ДСТУ, і загалом має відмінну якість. Практично всі зразки віднесені до синьої зони через показник вмісту сірки, які перебувають практично на межі допусків нормативів (9-10 мг/кг при нормативі не більше 10).

Червона зона знову сповнена дискаунтерами. Бензин А-95 не відповідав ДСТУ у мереж БРСМ-нафта, МОТТО, Brent Oil, КСЕМ та Дніпро-нафта. У перших чотирьох зразків було виявлено недолік "октану" — БРСМ-нафта (94,2 од.), МОТТО (90,4 од.), Brent Oil (93 од.), КСЕМ (92,3 од.). І якщо Brent Oil та КСЕМ продають "дев'яносто другий" за ціною "п'ятого", то МОТТО не дотягує навіть до цього! Щодо шкідливої для екології та повітря зокрема сірки – то перевищення більш ніж у п'ять разів було виявлено у зразку МОТТО (54 мг/кг за норми не більше 10), та у 2 рази у зразку Дніпро-нафта. А найцікавіше почалося, традиційно, під час перевірки вмісту бензолу.

Чотирикратне (!) перевищення допустимого рівня цієї токсичної речовини виявлено у пробі МОТТО (3,98 % за норми не більше 1 %). Також експерти звернули увагу на аномально низький вміст ароматичних вуглеводнів у зразках МОТТО, Brent Oil, КСЕМ та Дніпро-нафту (від 8 до 14%). Це точний маркер не заводського, кустарного виробництва.

Загалом, дослідження показало, що бажання заощадити в період турбулентності на ринку може вилізти власникам авто боком. Що ж до кореляції між бензином, який продають на трасі та в містах, то, судячи з підсумків дослідження, жодної різниці немає.