Бензин А-95 - цены "в космос", треть - "бодяга"

В прошлом исследовании бензина А-95 Институтом потребительских экспертиз, проведённом два месяца назад, было обнаружено 25 % фальсификата.

К сожалению, нынешний рейд показал рост уже до трети "не кондиции". В этот раз эксперты также провели эксперимент – в ряде сетей покупали пробы бензина в городах, и на трассе, чтобы определить корреляцию в зависимости от удалённости от контролирующих органов, как внутренних, так и внешних.

В этом исследовании были отобраны образцы 16 сетей – WOG, ОККО, SHELL, ZOG, KLO, PRIME, АВИАС, ULTRA, БРСМ-нафта, Avantage 7, UPG, CHIPO, Brent Oil,МОТТО, и две небольшие региональные сети АЗС КСЕМ и Днепро-Нафта.

Пробы были отправлены в сертифицированную лабораторию, где их исследовали на соответствие нормативам профильного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Евро5).

В зелёной зоне лидеров оказались 5 сетей - WOG, ОККО, KLO, ZOG и PRIME. Первым делом было проверено октановое число. Норматив установлен на уровне не ниже 95 единиц. Наибольшее значение – у WOG (95,7 ед.). Их коллеги всего лишь на одну десятую не достигли лидера - ОККО, KLO, ZOG (95,6 ед). По сере минимальное значение выявлено в бензине А-95, приобретенном в сети WOG (6 мг/кг), немногим больше у ОККО и запорожской ZOG (7 мг/кг). Это с запасом превосходит допуски Евро – 5. Что касается содержания ароматических углеводородов, то у всех участников значения в пределах нормы, лучший показатель у KLO – всего 25,3 %. Далее был проверен еще один важный показатель – содержание бензола. Наименьшее количество – у ОККО (0,37 % при норме не выше 1%), и KLO (0,4%).

Топливо, приобретённое на АЗС Avantage 7, SHELL, АВИАС, CHIPO, SHELL, ULTRA и UPG, попали в синюю зону. Бензин А-95, реализуемый здесь, отвечал всем требованиям ДСТУ, и в целом имеет отличное качество. Практически все образцы отнесены в синюю зону из-за показателя содержания серы, которые находятся практически на границе допусков нормативов (9-10 мг/кг при нормативе не более 10).

Красная зона вновь полна дискаунтерами. Бензин А-95 не соответствовал ДСТУ у сетей БРСМ-нафта, МОТТО, Brent Oil, КСЕМ и Днипро-нафта. У первых четырёх образцов был обнаружен недостаток "октана" - БРСМ-нафта (94,2 ед.), МОТТО (90,4 ед.), Brent Oil (93 ед.), КСЕМ (92,3 ед). И если Brent Oil и КСЕМ продают "девяносто второй" по цене "пятого", то МОТТО не дотягивает даже до этого! Что касается вредной для экологии и воздуха в частности серы – то превышение более чем в пять раз было обнаружено в образце МОТТО (54 мг/кг при норме не более 10), и в 2 раза в образце Днипро-нафта. А самое интересное началось, традиционно, при проверке содержания бензола.

Четырёхкратное (!) превышение допустимого уровня этого токсичного вещества обнаружено в пробе МОТТО (3,98 % при норме не более 1 %). Также эксперты обратили внимание на аномально низкое содержание ароматических углеводородов в образцах МОТТО, Brent Oil, КСЕМ и Днипро-нафта (от 8 до 14%). Это чёткий маркер не заводского, кустарного производства.

В общем, исследование показало, что желание сэкономить в период турбулентности на рынке, может вылезти владельцам авто боком. Что же касается корреляции между бензином, который продают на трассе и в городах, то судя по итогам исследования, никакой разницы нет.