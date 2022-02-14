Вночі мороз, а вдень до 8° тепла: прогноз погоди в Україні на вівторок, 15 лютого

Завтра буде мінлива хмарність.
У вівторок, 15 лютого, в Україні буде сухо та вдень доволі тепло.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде переважно без опадів, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у північно-східній частині та в Карпатах 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла.
У Києві 15 лютого також буде сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 4-6° тепла.
Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.
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