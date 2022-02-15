У США розбився літак із вісьмома людьми на борту, пошук тіл триває

Рятувальники виявили тіло одного загиблого. Водночас пошуки основної частини літака і екіпажа тривають.

В американському штаті Північна Кароліна поблизу Зовнішніх мілин розбився невеликий літак Pilatus PC-12/47 із вісьмома людьми на борту.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що берегова охорона в неділю отримала повідомлення про ймовірну авіакатастрофу, коли диспетчер авіабази морської піхоти Cherry Point проінформував про літак, який деякий час хаотично поводився на радарі, а згодом зник з екрана.

Також читайте У США розбився військовий бойовий літак

На місці інциденту знайшли декілька уламків повітряного судна. Водночас пошуки основної частини літака і екіпажа тривають за участю човнів та гелікоптера трьох станцій берегової охорони, місцевих пожежників, співробітників поліції, а також пляжної бригади.

За словами шерифа округу Картерет Аса Бака, станом на понеділок, 14 лютого, рятувальникам вдалося виявити та ідентифікувати тіло одного загиблого. Бак додав, що правоохоронці "не мають жодних даних, які вказували б на те, що в авіакатастрофі хтось вцілів".

"У нас тут відбувається масштабний захід, - заявив капітан берегової охорони США Метью Дж. Баєр. - Ми хочемо, щоб мешканці округу Картерет та східної частини Північної Кароліни знали, що ваша берегова охорона робить усе можливе разом із нашими партнерами".

Баєр розповів, що більшість членів сімей пасажирів літака проживають у Картереті, прибережному окрузі з населенням майже 70 тисяч людей.

Причина падіння повітряного судна наразі невідома. Національна рада з безпеки на транспорті США розпочала розслідування інциденту.

У Перу розбився туристичний літак

Читайте також: