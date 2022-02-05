Літак з туристами розбився у Перу: вцілілих немає

Літак з туристами розбився у Перу: вцілілих немає

За попередніми даними, туристичний літак спалахнув після удару об землю.

У Перу в п'ятницю, 4 лютого, внаслідок авіакатастрофи туристичного літака компанії Aero Santos загинули семеро людей, зокрема п'ятеро туристів з Нідерландів і Чилі та двоє пілотів.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що повітряне судно перевозило пасажирів над лініями Наски в еруанській пустелі. Воно впало неподалік аеродрому Марії Райхе в місті Наска. "Вцілілих немає", - розповів рятувальник із 82-ї пожежної роти Бриг Хуан Тірадо.

За словами очільника місцевої поліції Едгара Еспінози, літак, ймовірно, спалахнув після удару об землю. Причини інциденту з'ясовують правоохоронці.

Лінії Наски є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і однією з найпопулярніших туристичних пам'яток Перу. Тут розташовані сотні гігантських геогліфів, вік яких перевищує дві тисячі років. У регіоні часто проводять екскурсійні польоти.