Самолет с туристами разбился в Перу: уцелевших нет

Самолет с туристами разбился в Перу: уцелевших нет

По предварительным данным, туристический самолет вспыхнул после удара о землю.

В Перу в пятницу, 4 февраля, в результате авиакатастрофы туристического самолета компании Aero Santos погибли семь человек, в том числе пятеро туристов из Нидерландов и Чили и два местных пилота.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что воздушное судно перевозило пассажиров над линиями Наски в перуанской пустыне. Оно упало недалеко от аэродрома Марии Райхе в городе Наска.

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"Уцелевших нет", — рассказал спасатель из 82-й пожарной роты Бриг Хуан Тирадо.

По словам главы местной полиции Эдгара Эспинозы, самолет, вероятно, вспыхнул после удара о землю. Причины инцидента выясняют правоохранители.

Линии Наски являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из самых популярных туристических достопримечательностей Перу. Здесь расположены сотни гигантских геоглифов, возраст которых превышает две тысячи лет. В регионе часто проводятся экскурсионные полеты.

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