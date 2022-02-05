Самолет с туристами разбился в Перу: уцелевших нет

По предварительным данным, туристический самолет вспыхнул после удара о землю.
В Перу в пятницу, 4 февраля, в результате авиакатастрофы туристического самолета компании Aero Santos погибли семь человек, в том числе пятеро туристов из Нидерландов и Чили и два местных пилота.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что воздушное судно перевозило пассажиров над линиями Наски в перуанской пустыне. Оно упало недалеко от аэродрома Марии Райхе в городе Наска.
"Уцелевших нет", — рассказал спасатель из 82-й пожарной роты Бриг Хуан Тирадо.
По словам главы местной полиции Эдгара Эспинозы, самолет, вероятно, вспыхнул после удара о землю. Причины инцидента выясняют правоохранители.
Линии Наски являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из самых популярных туристических достопримечательностей Перу. Здесь расположены сотни гигантских геоглифов, возраст которых превышает две тысячи лет. В регионе часто проводятся экскурсионные полеты.
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