В Турции зафиксировали новый максимум COVID-больных

Министр Минздрава Турции призвал граждан "сделать прививку и защитить себя". В стране две дозы имеют уже 84,56% населения.

В Турции в пятницу, 4 февраля, зафиксировали 111 157 новых случаев заболевания COVID-19, что является рекордным приростом заражений в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

Отмечается, что всего за сутки тестирование на SARS-CoV-2 прошли 468 152 человека. Между тем от осложнений коронавируса умерли еще 248 пациентов – это самый высокий за четыре месяца суточный показатель связанных с инфекцией летальных исходов.

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84,56% совершеннолетнего населения Турции считаются полностью вакцинированными от COVID-19, а 92,61% получили первую прививку. В общей сложности в стране ввели 142 735 468 доз вакцины от коронавируса.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о "большом количестве смертей" от коронавирусной инфекции.

"Из-за легкого распространения варианта "Омикрон" увеличение числа случаев (заражения. — Ред.) приводит к смертям, особенно у тяжелых хронических пациентов и пожилых людей с хроническими болезнями", — указал глава турецкого Минздрава.

Он призвал граждан страны "сделать прививку и защитить себя".

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.