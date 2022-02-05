У Туреччині зафіксували новий максимум COVID-хворих

Міністр МОЗ Туреччини закликав громадян "зробити щеплення та захистити себе". В країні дві дози мають вже 84,56% населення.

У Туреччині в п'ятницю, 4 лютого, зафіксували 111 157 нових випадків захворювання на COVID-19, що є рекордним приростом заражень в країні від початку пандемії.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

Зазначається, що загалом впродовж доби тестування на SARS-CoV-2 пройшли 468 152 особи. Тим часом від ускладнень коронавірусу померли ще 248 пацієнтів - це найвищий за чотири місяці добовий показник пов'язаних з інфекцією летальних випадків.

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84,56% повнолітнього населення Туреччини вважаються повністю вакцинованими від COVID-19, а 92,61% отримали перше щеплення. Загалом в країні ввели 142 735 468 доз вакцини від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив про "велику кількість смертей" від коронавірусної інфекції.

"Через легке поширення варіанта "Омікрон" збільшення числа випадків (зараження. - Ред.) призводить до смертей, особливо у тяжких хронічних пацієнтів та людей похилого віку з хронічними хворобами", - вказав очільник турецького МОЗ.

Він закликав громадян країни "зробити щеплення та захистити себе".

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.