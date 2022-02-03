Італія послаблює карантинні обмеження: що слід знати туристам

COVID-сертифікат для італійців, які отримали дві дози щеплення діятиме необмежений термін.

Уряд Італії ухвалив рішення про поступове послаблення карантинних обмежень через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє Corrierre della Sera.

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Від 10 лютого в країні скасовують вимогу носіння масок на вулиці. Водночас, поки обов’язковим залишвється використання масок у громадському транспорті та приміщеннях.

Крім того, від 11 лютого у нічних клубах дозволять відновити дискотеки, проте кількість гостей таки обмежать.

COVID-сертифікати для тих, хто отримав дві дози щеплення діятиме необмежений термін. Для осіб, які вакцинувалися бустером, термін дії COVID-сертифікату так само не обмежують.

Для тих, хто перехворів на коронавірус "після чотирнадцятого дня від введення першої дози вакцини", зелений пропуск діятиме протягом шести місяців з дня одужання. Для таких осіб не будуть діяти майже жодні обмеження, окрім загального маскового режиму.

Чинні заборони діятимуть лише для невакцинованих осіб. Як зазначається, ті, хто має сертифікат, зможуть залишати муніципалітет свого проживання, навіть без поважних на те причин.

Для іноземних туристів, які мають сертифікат про вакцинацію або одужання і від моменту останньої дози минуло більше шести місяців, обмеження не діятимуть в тому випадку, коли мандрівник надасть негативний результат експрес-тесту на антиген (дійсний 48 годин) або ПЛР-тесту (дійсний 72 години).

Нагадаємо, в Італії ввели штрафи для невакцинованих осіб старших 50 років. Від 1 лютого сума штрафу становитиме 100 євро.

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