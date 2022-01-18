В России при посадке в самолет попала молния

В России при посадке в самолет попала молния

Пассажиры и экипаж воздушного судна не пострадали.

Во вторник, 18 января, в аэропорту российского города Сочи в пассажирский самолет "Уральских авиалиний" при посадке попала молния, в результате чего воздушное судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния.

Об инциденте сообщают российские СМИ со ссылкой на оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".

Никто из пассажиров от электрического разряда не пострадал. Купленные на этот самолет билеты были переоформлены на следующий рейс авиакомпании.

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В Сочи в этот день свирепствует штормовой ветер. В Telegram-каналах публикуют видео, когда самолет при посадке буквально сносит со взлетной полосы. Чтобы осуществить приземление, пилоту самолета пришлось, только прикоснувшись шасси к взлетно-посадочной полосе, зайти на второй круг.

Порывы ветра в регионе составляют 30 метров в секунду.

Напомним, самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия" недавно совершил посадку в польском городе Жешуве. Видео зрелищного приземления в густом тумане опубликовали в Сети.

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