У Росії під час посадки в літак влучила блискавка

Пасажири та екіпаж повітряного судна не постраждали.
У вівторок, 18 січня, в аеропорту російського міста Сочі в пасажирський літак “Уральських авіаліній” під час посадки влучила блискавка, внаслідок чого повітряне судно відсторонили від польотів для перевірки технічного стану.
Про інцидент повідомляють російські ЗМІ з посиланням на оператора кубанських аеропортів "Аеродинаміка".
Ніхто з пасажирів від електричного розряду не постраждав. Придбані на цей літак квитки були переоформлені на наступний рейс авіакомпанії.
У Сочі цього дня лютує штормовий вітер. У Telegram-каналах публікують відео, коли літак під час посадки буквально зносить зі злітної смуги. Щоб здійснити приземлення, пілотові літака довелося, щойно доторкнувшись шасі до злітно-посадкової смуги, зайти на друге коло.
Пориви вітру в регіоні сягають 30 метрів за секунду.
Нагадаємо, найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" нещодавно здійснив посадку у польському місті Жешуві. Відео видовищного приземлення в густому тумані опублікували в Мережі.
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