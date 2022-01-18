У Росії під час посадки в літак влучила блискавка

У Росії під час посадки в літак влучила блискавка

Пасажири та екіпаж повітряного судна не постраждали.

У вівторок, 18 січня, в аеропорту російського міста Сочі в пасажирський літак “Уральських авіаліній” під час посадки влучила блискавка, внаслідок чого повітряне судно відсторонили від польотів для перевірки технічного стану.

Про інцидент повідомляють російські ЗМІ з посиланням на оператора кубанських аеропортів "Аеродинаміка".

Ніхто з пасажирів від електричного розряду не постраждав. Придбані на цей літак квитки були переоформлені на наступний рейс авіакомпанії.

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У Сочі цього дня лютує штормовий вітер. У Telegram-каналах публікують відео, коли літак під час посадки буквально зносить зі злітної смуги. Щоб здійснити приземлення, пілотові літака довелося, щойно доторкнувшись шасі до злітно-посадкової смуги, зайти на друге коло.

Пориви вітру в регіоні сягають 30 метрів за секунду.

Нагадаємо, найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" нещодавно здійснив посадку у польському місті Жешуві. Відео видовищного приземлення в густому тумані опублікували в Мережі.

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