В США разбился пассажирский самолет: выживших не нашли

Количество жертв пока не разглашается, но отмечается, что уцелевших в авиакатастрофе не было.

В американском городе Эль-Кахон в Калифорнии разбился небольшой самолет марки Learjet.

Об этом сообщает Daily Mail.

Кадры падения попали на камеру видеонаблюдения.

Пока неизвестно, сколько человек было на борту самолета, который вмещает до восьми пассажиров и двух пилотов. Однако прибывшие на место инцидента пожарные не нашли выживших.

"От самолета осталось очень мало. Мы не смогли найти ни одного уцелевшего", — сказал начальник пожарной охраны.

BREAKING NEWS — Plane crash in Lakeside neighborhood near Pepper Drive and North Mollison Ave. @CBS8 viewer Logen Siminoff движущееся это video moments ago of the smoke, fire. Power is knocked out to area. Нет слова на беде человека/люди на борту #lakesideplanecrash pic.twitter.com/vPNuYTgIhN — Marcella Lee (@MarcellaNews8) December 28, 2021

Среди местных жителей, проживавших рядом с местом падения, никто не пострадал. Был поврежден один дом и автомобиль, около 2500 человек остались без света из-за оборванной линии электропередач.

Вероятной причиной аварии стали погодные условия, в том числе плохая видимость.

Напомним, что в Индии во время тренировочного полета разбился истребитель ВВС, пилот погиб.

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