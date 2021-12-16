В американском штате на трассу упал вертолет: жуткое видео

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы мог стать густой туман.
В американском штате Луизиана на трассу во время движения автомобилей упал вертолет. Момент падения самолета зафиксировали пользователи соцсетей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Известно, что авария произошла во вторник, 14 декабря. Машина направлялась в Новый Орлеан, как на полпути перед авто упал геликоптер и загорелся. Столб черного дыма видели во всей округе. К сожалению, пилот не выжил, больше в кабине никого не было. На земле никто не пострадал.
Впрочем, вертолет задел важный электрический кабель, так что без света остались 20 тысяч пользователей. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы мог стать густой туман.
Напомним, в Индии разбился вертолет с начальником Генштаба. Трагедия произошла на юге страны, сообщили в Минобороны Индии.
Читайте также: