В американском штате на трассу упал вертолет: жуткое видео

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы мог стать густой туман.

В американском штате Луизиана на трассу во время движения автомобилей упал вертолет. Момент падения самолета зафиксировали пользователи соцсетей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Известно, что авария произошла во вторник, 14 декабря. Машина направлялась в Новый Орлеан, как на полпути перед авто упал геликоптер и загорелся. Столб черного дыма видели во всей округе. К сожалению, пилот не выжил, больше в кабине никого не было. На земле никто не пострадал.

Появилось видео падения вертолета на трассу в Луизиане | Новости мира

Впрочем, вертолет задел важный электрический кабель, так что без света остались 20 тысяч пользователей. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы мог стать густой туман.

Напомним, в Индии разбился вертолет с начальником Генштаба. Трагедия произошла на юге страны, сообщили в Минобороны Индии.

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