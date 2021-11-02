В Сети обнародовали последние слова застреленной Алеком Болдуином Галины Хатчинс

Оператор понимала, что умирает.

14 членов съемочной группы ленты "Ржавчина", во время съемок которой актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, дали показания.

Они рассказали о последних часах жизни женщины перед смертью. Все 14 свидетелей инцидента поделились, что после того, как Болдуин случайно выстрелил в Хатчинс, она упала на руки главному электрику. Она еще могла говорить и сказала: "Это нехорошо. Это совсем нехорошо". После этих слов она потеряла сознание, пишет New York Post.

Галина Гатчинс / instagram.com/halynahutchins

Несколькими моментами раньше Алек Болдуин готовился к сцене перестрелки в церкви: "Итак, я думаю, я вытащу револьвер, нажму и скажу: "Бам!" – сказал он, сжимая пистолет в кобуре, который должен был быть заряжен бутафорскими патронами.

Вместо этого из револьвера вылетел настоящий патрон, хотя прежде, чем оружие передали Болдуину, его заверили, что оружие не содержит патронов и безопасно для репетиции.

Галина Гатчинс / instagram.com/halynahutchins

Смертельно раненная Хатчинс отшатнулась и упала на руки главного электрика на съемочной площадке, в этот момент из ее груди хлынула кровь. В этот момент позади Хатчинс находился режиссер Джоэл Соуза, который также был ранен этим патроном и упал на землю.

"Что, черт возьми, только что произошло? Что это было?" – повторял Болдуин, не понимая, что произошло, ведь пистолет должен был быть не заряжен.

Галина Гатчинс / instagram.com/halynahutchins

На площадке начался хаос, раненым оператору и режиссеру вызвали скорую. Хатчинс умерла через два часа после того, как ее доставили с места происшествия в больницу.

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