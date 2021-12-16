В американському штаті на трасу впав гелікоптер: моторошне відео

За попередніми даними, причиною авіакатастрофи міг стати густий туман.
В американському штаті Луїзіана на трасу під час руху автомобілів впав гелікоптер. Момент падіння літака зафіксували користувачі соцмереж.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Відомо, аварія трапилася у вівторок, 14 грудня. Машина прямувала до Нового Орлеана, як напівдорозі перед авто впав гелікоптер і спалахнув. Стовп чорного диму бачили в усій окрузі. На жаль, пілот не вижив, більше в кабіні нікого не було. На землі ніхто не постраждав.
Втім, гелікоптер зачепив важливий електричний кабель, тож без світла залишилися 20 тисяч користувачів. За попередніми даними, причиною авіакатастрофи міг стати густий туман.
Нагадаємо, в Індії розбився гелікоптер із начальником Генштабу. Трагедія сталася на півдні країни, повідомили в Міноборони Індії.
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