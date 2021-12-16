В американському штаті на трасу впав гелікоптер: моторошне відео

За попередніми даними, причиною авіакатастрофи міг стати густий туман.

В американському штаті Луїзіана на трасу під час руху автомобілів впав гелікоптер. Момент падіння літака зафіксували користувачі соцмереж.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Відомо, аварія трапилася у вівторок, 14 грудня. Машина прямувала до Нового Орлеана, як напівдорозі перед авто впав гелікоптер і спалахнув. Стовп чорного диму бачили в усій окрузі. На жаль, пілот не вижив, більше в кабіні нікого не було. На землі ніхто не постраждав.

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Втім, гелікоптер зачепив важливий електричний кабель, тож без світла залишилися 20 тисяч користувачів. За попередніми даними, причиною авіакатастрофи міг стати густий туман.

Нагадаємо, в Індії розбився гелікоптер із начальником Генштабу. Трагедія сталася на півдні країни, повідомили в Міноборони Індії.

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