В Індії розбився гелікоптер із начальником Генштабу (відео)

На місці трагедії вже виявили тіла жертв.

Начальник Генштабу індійської армії генерал Біпін Рават розбився в авіакатастрофі.

Трагедія сталася на півдні країни, повідомили в міноборони Індії, пише The Hindu.

Вертоліт перевозив 14 військових та членів їхніх родин. Деякі обвуглені тіла виявили на місці аварії. Врятовано трьох поранених пасажирів.

Вертоліт прямував до штабного коледжу. На борту гелікоптера перебували члени сім'ї самого генерала Равата.

У ВПС Індії підтвердили трагедію й заявили про початок розслідування причини її виникнення. Ідентифікація жертв продовжується.

The IAF Mi-17V5 helicopter was airborne from Sulur for Wellington. There were 14 persons on board, including the crew: Indian Air Force https://t.co/gmpEuHF1zw — ANI (@ANI) December 8, 2021

Біпін Рават – перший начальник штабу оборони країни, призначений 1 січня 2020 року. Він був призначений в рамках однієї з найбільших реорганізацій в міноборони Індії за останні десятиліття. Служив головнокомандувачем армією протягом трьох років, перш ніж обійняв посаду голови Генштабу.

Нагадаємо, у Бразилії внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка "Латинської Ґреммі" Марілія Мендонса.

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