У США в результаті падіння літака вижила тільки дитина

У США в результаті падіння літака вижила тільки дитина

Причини авіатрощі поки невідомі.

У США у штаті Мічиган розбився легкомоторний літак. Всі пасажири, які перебували на борту, крім дитини, загинули.

Про це повідомляють petoskeynews.

На американському острові Бівер, штат Мічиган, учора, 13 листопада, розбився легкомоторний літак Britton-Norman BN-2A компанії Island Airways. В результаті падіння загинуло четверо людей.

Загалом на борту повітряного судна перебували п'ять чоловік і два собаки. Дівчинка-підліток із серйозними травмами госпіталізована.

Про причини падіння борту даних наразі немає.

Нагадаємо, що організатор польоту, в результаті якого загинули аргентинський футболіст Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон, бізнесмен Девід Хендерсон засуджений до 18 місяців в'язниці.

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21 січня 2019 року, 28-річний аргентинський футболіст Еміліана Сала та 59-річний пілот Девід Ібботсон загинули після падіння літака, який перевозив гравця до нового клубу "Кардіфф Сіті".

та 59-річний пілот загинули після падіння літака, який Уламки транспортного засобу Piper PA-47 Malibu були знайдені на дні Ла-Маншу неподалік від острова Гернсі.

7 лютого рятувальна група витягла тіло Сали, а вже наступного дня поліція офіційно визнала загибель аргентинського футболіста. Тіло пілота так і не знайшли.

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