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У США в результаті падіння літака вижила тільки дитина

У США в результаті падіння літака вижила тільки дитина

twitter/@juliesforza

Причини авіатрощі поки невідомі.

У США у штаті Мічиган розбився легкомоторний літак. Всі пасажири, які перебували на борту, крім дитини, загинули.

Про це повідомляють petoskeynews.

На американському острові Бівер, штат Мічиган, учора, 13 листопада, розбився легкомоторний літак Britton-Norman BN-2A компанії Island Airways. В результаті падіння загинуло четверо людей.

Загалом на борту повітряного судна перебували п'ять чоловік і два собаки. Дівчинка-підліток із серйозними травмами госпіталізована.

Про причини падіння борту даних наразі немає.

Нагадаємо, що організатор польоту, в результаті якого загинули аргентинський футболіст Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон, бізнесмен Девід Хендерсон засуджений до 18 місяців в'язниці.

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