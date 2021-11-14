В США в результате падения самолета выжил только ребенок

Причины авиакатастрофы пока неизвестны.
В США в штате Мичиган разбился легкомоторный самолет. Все находившиеся на борту пассажиры, кроме ребенка, погибли.
Об этом сообщает petoskeynews.
На американском острове Бивер, штат Мичиган, вчера 13 ноября разбился легкомоторный самолет Britton-Norman BN-2A компании Island Airways. В результате падения погибли четыре человека.
В общей сложности на борту воздушного судна находились пять человек и две собаки. Девочка-подросток с серьезными травмами госпитализирована.
О причинах падения борта данных пока нет.
Напомним, что организатор полета, в результате которого погибли аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, бизнесмен Дэвид Хендерсон приговорен к 18 месяцам тюрьмы.
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