В США в результате падения самолета выжил только ребенок

В США в результате падения самолета выжил только ребенок

Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

В США в штате Мичиган разбился легкомоторный самолет. Все находившиеся на борту пассажиры, кроме ребенка, погибли.

Об этом сообщает petoskeynews.

На американском острове Бивер, штат Мичиган, вчера 13 ноября разбился легкомоторный самолет Britton-Norman BN-2A компании Island Airways. В результате падения погибли четыре человека.

В общей сложности на борту воздушного судна находились пять человек и две собаки. Девочка-подросток с серьезными травмами госпитализирована.

О причинах падения борта данных пока нет.

Напомним, что организатор полета, в результате которого погибли аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, бизнесмен Дэвид Хендерсон приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

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21 января 2019 года 28-летний аргентинский футболист Эмилиана Сала и 59-летний пилот Дэвид Ибботсон погибли после падения самолета, который перевозил игрока в новый клуб "Кардифф Сити".

и 59-летний пилот погибли после падения самолета, который Обломки транспортного средства Piper PA-47 Malibu были найдены на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси.

7 февраля спасательная группа извлекла тело Салы, а уже на следующий день полиция официально признала гибель аргентинского футболиста. Тело пилота так и не обнаружили.

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