День ангела 15 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 15 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители двух имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 15 ноября празднуют: Доминика, Константин.

Мужские именины

Константин

Константин – это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится смелее и решительнее, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа – это одна из важнейших сфер его жизни. Он легко добивается успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. У Константина прекрасная деловая интуиция, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Женские именины

Доминика

Доминика – это имя латинского происхождения, которое переводится как "принадлежащая Господу". Для Доминики свойственны сильный характер, независимость суждений и ярко выраженные лидерские черты. Доминика легко собирает вокруг себя людей и придумывает общее, но выгодное лично для нее дело. Она привлекательная личность и умеет себя преподнести. Близких друзей у Доминики очень немного. Немногие выдерживают ее тяжелый характер.

Читайте также:

Доброе утро: пожелание доброго утра в прозе, своими словами, в картинках

пожелание доброго утра в прозе, своими словами, в картинках Выходные и государственные праздники в ноябре: сколько будем отдыхать

Церковные праздники в ноябре 2021 года: православный календарь на месяц

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку