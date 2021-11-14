День ангела 15 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії двох імен.
День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.
День ангела (іменини) 15 листопада святкують: Домініка, Костянтин.
Чоловічі іменини
Костянтин
Костянтин – це ім'я латинського походження і в перекладі означає "стійкий" або "постійний". У дорослому віці Костянтин стає більш сміливим та рішучим, він спокійно вислуховує поради і завжди залишає рішення за собою. Робота – це одна з найважливіших сфер у його житті. Він легко досягає успіху в бізнесі або рухаючись кар'єрними сходами. Костянтин має чудову ділову інтуїцію, хоча в інших сферах життя вона не проявляється.
Жіночі іменини
Домініка
Домініка – це ім'я латинського походження, яке перекладається як "та, хто належить Господу". Для Домініки властиві сильний характер, незалежність суджень і яскраво виражені лідерські риси. Домініка легко збирає навколо себе людей і придумує загальну, але вигідну особисто для неї справу. Вона приваблива особа і вміє себе подати. Близьких друзів у Домініки дуже небагато. Мало хто витримує її важкий характер.
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